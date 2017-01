Pub

João Paulo Rebelo revelou esta segunda-feira que esteve em contacto com a Federação e a Liga pna resolução do problema.

O secretário de Estado do Desporto e Juventude mostrou-se satisfeito com o serenar da polémica na arbitragem no futebol português. "Temos que saber lidar com toda tranquilidade e não alimentar alguns excessos que surgem e devemos contrariar isso. Tenho que confessar que me sinto satisfeito pelas coisas estarem mais na normalidade, diria eu", afirmou João Paulo Rebelo, à margem da visita ao Centro de Alto Rendimento do Jamor, Oeiras, na companhia do Ministro da Educação, Brandão Rodrigues.

João Rebelo lamentou ainda que tivesse sido necessário proteger os árbitros face às ameaças de que foram alvo, assegurando que trabalhou em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol e com a Liga para esse fim.

"Tive oportunidade de, quando essa questão esteve mais quente, acompanhar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol [Fernando Gomes] e da Liga de Clubes [Pedro Proença] todos os desenvolvimentos e, particularmente, estive envolvido quando foi preciso reativar aquele plano de segurança dos senhores árbitros, que era absolutamente essencial", referiu