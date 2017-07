Pub

O piloto alemão da Ferrari venceu este domingo o Grande Prémio da Hungria, 11.ª prova do Mundial de Fórmula 1, que decorreu no circuito de Hungaroring

Numa corrida que marcou a 'dobradinha' da Ferrari, Vettel superou os finlandeses Kimi Räikkönen, companheiro de equipa na escuderia italiana, e Valtteri Bottas, da Mercedes.

No Mundial, Vettel, agora com 202 pontos, dilatou a vantagem para Lewis Hamilton (Mercedes), com 188. Na fase final da corrida, o britânico ofereceu o último lugar no pódio a Bottas, que soma 169 pontos.