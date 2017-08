Pub

Na terça-feira, a Ferrari tinha anunciado a ampliação do contrato com o finlandês Kimi Räikkönen para a temporada de 2018

O alemão Sebastian Vettel, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1 (2010-2013), prolongou o seu contrato com a Ferrari até final de 2020, anunciou hoje o construtor automóvel italiano.

"A Ferrari anuncia que a Scuderia Ferrari renovou o seu acordo (...) com o piloto Sebastian Vettel para as épocas 2018, 2019 e 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1", lê-se no comunicado da marca italiana, à margem do Grande Prémio da Bélgica, que se realiza em Spa-Francorchamps.

Na terça-feira, a Ferrari tinha anunciado a ampliação do contrato com o finlandês Kimi Räikkönen para a temporada de 2018.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Vettel, de 30 anos, estreou-se na F1 em 2007, com a BMW Sauber, e conquistou o seu primeiro ponto na corrida de estreia, quando substituiu o polaco Robert Kubica no GP dos Estados Unidos. No mesmo ano juntou-se à Toro Rosso, na qual permaneceu até 2008, época em que alcançou a sua primeira vitória, no GP de Itália.

O germânico saltou então para a equipa-mãe, a Red Bull, ao serviço da qual esteve seis anos (2009-2014), somando quatro títulos consecutivos, antes de se juntar à Ferrari em 2015. Com 191 corridas disputadas na F1, Vettel contabiliza 46 vitórias e 94 presenças no pódio.