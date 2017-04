Pub

Piloto da Ferrari isola-se no comando do mundial, com 68 pontos

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou hoje o Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrein, em Sakhir, somando o segundo triunfo no Mundial, em três corridas, e reassumindo a liderança isolada do campeonato.

Vettel somou o 44.º triunfo da carreira, ao aguentar a pressão final do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que acabou na segunda posição.

O último lugar do pódio foi arrebatado pelo finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que partiu da 'pole position' pela primeira vez na sua carreira.

Após esta terceira prova do mundial de F1, Vettel lidera a classificação dos pilotos com 68 pontos, mais sete do que Hamilton (61). Bottas é terceiro, com 38 pontos.