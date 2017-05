Pub

Real e Atlético fazem questão de prolongar a rivalidade interna para fora das fronteiras espanholas. Hoje jogam pela oitava vez em provas da UEFA, com vantagem merengue

O futebol em Madrid não é apenas uma questão do "foro interno". A rivalidade pode ser centenária mas tem-se estendido além-fronteiras, pois a capital espanhola volta a ver os seus dois clubes mais representativos disputarem uma eliminatória/final nas competições europeias - é a quinta vez na história das eliminatórias da UEFA que merengues e colchoneros se vão defrontar, colocando a cidade no topo dessa lista particular desde que, em 1955, a modalidade se expandiu, oficialmente, por toda a Europa.

Hoje, quando Real e Atlético subirem ao relvado do Santiago Bernabéu (19.45, RTP1), em partida a contar para as meias-finais da Liga dos Campeões, vão iniciar o seu oitavo "combate" a contar para jogos da UEFA - já disputaram duas finais, ainda na memória de todos, uns quartos-de-final e agora, pela segunda vez, o acesso ao jogo decisivo. Apenas Milão, Londres, Sevilha e Bucareste beneficiaram, até hoje, desse raro momento em que dois conjuntos que habitam o mesmo espaço urbano têm de esgrimir argumentos sem ser para provas nacionais. E dessas quatro cidades, apenas a italiana pôde repetir a experiência - que não deixou grandes recordações, uma vez que a segunda mão nem sequer chegou ao fim devido ao mau comportamento dos tiffosi do Inter, que acabaram com o jogo aos 72 minutos.

Registe-se ainda que o FC Porto também ficou muito perto de entrar para este "clube" restrito. Em 2003, o Boavista de Jaime Pacheco não chegou à final da então Taça UEFA por culpa de um sueco: Henrik Larsson, ao serviço do Celtic, marcou no Bessa o golo que impediu os axadrezados de se juntarem ao FC Porto de José Mourinho na final de Sevilha. O dérbi da Invicta ficou a 11 minutos de figurar na lista...

O lado errado da história

Regressando ao dérbi de Madrid, assinale-se o facto de ter sido o primeiro e único a disputar-se sob a égide da UEFA no século XX. Se hoje em dia o formato das provas europeias abre muitas possibilidades de dois clubes da mesma cidade se encontrarem, no início as probabilidades eram muito reduzidas - na melhor das hipóteses, um país dispunha de dois clubes na mesma competição internacional. Foi o que aconteceu em 1959: campeão europeu em título e vencedor da Liga espanhola, o Real abriu uma vaga na Taça dos Campeões para o segundo classificado, Atlético. E, claro, a domínio do futebol espanhol na Europa desses tempos, acabou por proporcionar um dérbi nas meias-finais.

A primeira mão, no Bernabéu, terminou com um triunfo do Real, por 2-1 (com o brasileiro Vavá a falhar uma grande penalidade que daria o empate). A segunda, disputada no Estádio Metropolitano (então a casa do Atlético), finalizou com 1-0 a favor dos anfitriões - pelas regras atuais, os colchoneros seguiriam em frente, mas o fator de desempate dos golos fora só foi instituído na Taça das Taças de 65/66.

O Atlético foi apanhado no lado errado da história (se bem que as equipas jogaram com as regras conhecidas e há até relatos de que a segunda parte da segunda mão foi disputada num ritmo mais... descontraído, para desagrado das bancadas, porque os clubes viram ali a possibilidade de fazer mais uma receita), como viria a verificar-se no desempate, disputado em Saragoça. Num La Romareda repleto (o que motivou um engarrafamento brutal na estrada para a cidade aragonesa), o Real ganhou outra vez por 2-1, com golos de Di Stéfano e Puskás (de pé direito) para os merengues e de "El Niño" Collar para os colchoneros, que depois da intensidade da primeira parte não tiveram forças para pressionar na segunda - havendo quem atribua as culpas da fraqueza ao chá que os jogadores tomaram no intervalo.

Depois disso, mais três confrontos nas últimas três épocas. Em Lisboa, no Estádio da Luz, o Real Madrid goleou no prolongamento (4-1) da final depois de Sergio Ramos fazer o empate aos 90 minutos; um único golo de Chicarito Hernández resolveu os quartos-de-final na temporada seguinte para os blancos; e no ano passado foi preciso esperar pelo desempate por grandes penalidades para ver o Real levar, de novo, a melhor e levantar a "undécima". Hoje, no Bernabéu, há novo duelo entre os dois vizinhos.