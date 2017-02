Pub

Chan Yuen-ting, de 28 anos, como primeira mulher a treinar uma equipa masculina profissional de futebol, numa competição continental

O Guangzhou Evergrande, do ex-selecionador português de futebol, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, goleou por 7-0 o estreante Eastern, de Hong Kong, que fez história com uma treinadora pioneira no banco, para a Liga dos Campeões asiáticos.

À margem do resultado esmagador da equipa chinesa, por duas vezes vencedora da competição, ficou a estreia de Chan Yuen-ting, de 28 anos, como primeira mulher a treinar uma equipa masculina profissional de futebol, numa competição continental.

O Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari, que venceu os últimos seis títulos da Super Liga chinesa, não poderia ter feito um início mais forte para o grupo G, numa goleada que ofusca a conquista história de Chan Yuen-ting no Eastern.