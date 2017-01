Pub

Luiz Felipe Scolari comanda os chineses do Guangzhou Evergrande desde junho de 2015, mas continua atento ao futebol português e vê na atual liderança do Benfica indícios fortes para uma inédita conquista do 'tetra'.

Em entrevista à Lusa, o antigo selecionador de Portugal, agora com 68 anos, tece rasgados elogios ao treinador dos 'encarnados', Rui Vitória, bem como à estrutura comandada pelo presidente Luís Filipe Vieira.

"Vejo o Benfica como favorito, como um bom concorrente, é o líder atual da Liga e uma equipa muito bem organizada dentro e fora de campo. Tudo está a funcionar muito bem, de forma equilibrada", afirma Scolari, acrescentando: "Acho que o Benfica deverá ser campeão de novo este ano".

O perfil de Rui Vitória é, segundo o técnico que guiou o Brasil ao 'penta' no Mundial de 2002, uma das chaves para o sucesso do clube da Luz.

"Os jogadores são a sequência do seu técnico, que é uma pessoa muito calma, muito tranquila, com dedicação e aspirações. E isso nota-se na equipa. Nota-se que o trabalho da direção é também muito bem feito", afirmou.

Em 2004, após o Europeu realizado em Portugal, no qual Scolari levou a seleção portuguesa à final, o técnico brasileiro esteve muito perto de assinar pelo Benfica. Curiosamente, Luiz Felipe Scolari passou cinco anos em Portugal e nunca chegou a treinar um emblema português. Apesar dessa realidade, o antigo selecionador de Portugal e Brasil não guarda mágoa.

"Não, tenho alegria por ter treinado a seleção e ter vivido cinco anos em Portugal. Gostaria até, quem sabe, de ter vivido mais, pelo ambiente que vivemos nesses cinco anos. Mas, quem sabe, posso até voltar a viver em Portugal. Foram cinco anos que valeram por 50", confidencia.

