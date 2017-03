Pub

Atleta do Sporting, que regressou à competição recentemente após o desaire no Rio2016, integra a lista portuguesa

Sara Moreira, que regressou recentemente à competição, integra a lista de 12 seniores convidados pela Federação Portuguesa de Atletismo para participarem no Troféu Ibérico de 10000 metros, em Huelva, a 08 de abril.

A atleta do Sporting voltou a correr em 05 de março, nos Nacionais de corta-mato - prova que marcou o seu regresso desde a maratona dos Jogos Olímpicos Rio2016, que não terminou -, ambicionando alcançar os mínimos para a prova de 10.000 metros dos Mundiais, a disputar em agosto.

Além de Sara Moreira, constam da lista as também sportinguistas Daniela Cunha e Ana Mafalda Ferreira, juntamente com Carla Salomé Rocha e Sara Catarina Ribeiro, que correm como individuais, e Marta Martins, da ACRD.

O Sporting está também em maioria no setor masculino, com Hélder Santos, José Moreira, Bruno Albuquerque e António Silva, numa lista completada com Nuno Costa (MAC) e Miguel Ribeiro (CAOV).

Para a competição, Portugal vai apresentar ainda os sub-23 Miguel Marques, Rute Simões, Helena Alves e Sónia Ferreira e os juniores Filipe Vitorino, David Alexandre, Alexandre Figueiredo e Pedro Ferreira.