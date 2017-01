Pub

Jogadores desconfiaram de decisões o árbitro em jogo amigável no Chipre

O defesa romeno Cristian Sapunaru, ex-jogador do FC Porto, falhou uma grande penalidade de propósito, num jogo particular, por não concordar com a decisão do árbitro.

O caso aconteceu no jogo do Astra Giorgiu, da Roménia, que agora representa, com o Pogon, da Polónia, um jogo de preparação disputado no Chipre esta semana.

Sapunaru, de 32 anos, não concordou com a decisão do árbitro e na altura de marcar limitou-se a passar a bola ao guarda-redes. O árbitro ordenou que o penálti fosse marcado novamente e o colega de Sapunaru falhou também, propositadamente, mandando a bola para fora.

É possível ver o lance no resumo partilhado no YouTube pelo Pogon, a partir da marca do minuto.

Depois, o Pogon retribuiu o gesto, um lance que se pode ver no início do segundo minuto do resumo.

Os jogadores consideraram as decisões tão estranhas que acabaram por desconfiar das intenções do árbitro do jogo. "Nunca vi nada assim! Nós estávamos em campo completamente em choque", contou Ricardo Nunes, jogador português do Pogon, ao site zerozero, referindo-se às decisões do árbitro. "Assim que isso aconteceu o Filipe Teixeira [médio do Astra] disse-me logo que só podiam estar envolvidas apostas. O Sapunaru apercebeu-se e entregou a bola ao nosso guarda-redes."