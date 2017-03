Pub

Ex-jogadores e treinadores falam ao DN sobre possíveis surpresas na convocatória de hoje para os jogos com a Hungria e a Suécia

Fernando Santos divulga hoje, pelas 12.00, os eleitos para o duplo compromisso contra a Hungria, de qualificação para o Mundial 2018, no dia 25, no Estádio da Luz, e frente à Suécia, este particular, a 28, no Estádio dos Barreiros, no Funchal. O selecionador tem por hábito não alterar muito as suas apostas, mas será que haverá surpresas nos convocados? Ex-internacionais e treinadores ouvidos pelo DN arriscam avançar o nome de Bruma, 22 anos (extremo do Galatasaray), e Manuel José, mais ousado, fala também de Podence (avançado que regressou ao Sporting após empréstimo ao Moreirense).

"O Bruma está a fazer uma grande temporada na Turquia e todos conhecemos o seu valor. Poderá ser um dos nomes da lista de Fernando Santos, até porque são dois jogos e contra a Suécia certamente que o treinador dará mais oportunidades. É um valor que todos os portugueses conhecem e será um nome de futuro", começou por dizer ao DN o ex-central Beto, não descartando também a chamada do defesa Paulo Oliveira: "Tem jogado bem no Sporting e poderá ser uma solução para o centro da defesa."

Bruma, que chegou a ser chamado duas vezes na era Paulo Bento (2013 e 2014), mas que nunca se estreou como internacional A, reúne as preferências de outros ex-internacionais, como é o caso de José Augusto. "É um miúdo que tem uma grande alma, gosta de ir para cima dos defesas. É jovem, tem talento e claro que seria excelente contar com ele, mas há outros grandes valores para o seu lugar. Fernando Santos quererá conhecê-lo melhor e estes jogos podem ser uma oportunidade para tal", referiu o magriço, que também gostaria de ver um benfiquista de regresso: "Eliseu está a atravessar um bom momento. É campeão europeu, Fernando Santos sabe o que ele pode acrescentar, o seu regresso seria uma boa novidade."

Manuel José também destaca Bruma. "Sei que está pré-convocado. É um miúdo que nem sempre fez as melhores escolhas, mas agora está a aparecer. Tem muito valor, é muito semelhante ao Gelson Martins, talvez não tenha tanta velocidade, mas é um jogador que Fernando Santos tem em conta e para o confronto com a Suécia seria uma grande opção", disse o treinador, apontando depois também Podence. "É um miúdo com umas qualidades incríveis. Se o Jorge Jesus lhe puxar a corda ele vai dar muito que falar. É outro que Fernando Santos certamente tem em conta para o futuro."

António Simões, outro ex-internacional português, também não esconde que Bruma deverá ser um nome em cima da mesa do selecionador português agora e num futuro próximo. "A época que está a fazer na Turquia tem tido destaque nos principais jornais, é claro que Fernando Santos está atento. No jogo contra a Suécia certamente que fará descansar os jogadores com mais minutos e aí ele poderá entrar. Estamos muito bem servidos para estas posições", salientou o antigo magriço, que também não esconde que Eliseu possa estar de regresso. "O Eliseu está bem e pode voltar à seleção pelo que tem feito ultimamente no Benfica. Está lá o Raphaël Guerreiro, um miúdo com um talento incrível, mas Eliseu tem valor para ser chamado", referiu.

Sem surpresas com a Hungria

Tendo em conta a importância do jogo com a Hungria, terceira classificada com apenas menos dois pontos do que Portugal (9), e dado o facto de a seleção não poder deixar fugir a Suíça, líder do grupo (12 pontos), os ex-jogadores e treinadores ouvidos pelo DN consideram que Fernando Santos não deverá fazer grandes alterações nas suas primeiras escolhas para o primeiro confronto com os magiares.

"Não vai mudar nada, só por alguma lesão de última hora é que Fernando Santos fará alguma alteração. Ele sempre demonstrou que na estrutura base é difícil entrar. Poderá fazê-lo com um Bernardo Silva ou um Pizzi devido à lesão do Adrien, mas no resto não vai mudar nada, não acredito em nenhuma surpresa contra a Hungria", indicou António Simões, numa opinião também defendida por Toni.

"Dificilmente entrará um nome estranho no onze. A equipa tem respondido muito bem após o Campeonato da Europa. Tiveram um percalço contra a Suíça, mas mesmo assim a estrutura tem-se mantido. Não vejo ninguém com quem Fernando Santos possa surpreender", salientou o treinador português.

Além de Adrien, que devido a lesão não fará parte das escolhas de Fernando Santos, existe ainda o caso de Nani. O jogador que atua no Valência, d e Espanha, está a recuperar de uma lesão na coxa e pode ser dispensado.