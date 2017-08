Pub

Equipa açoriana recebeu e venceu Sp. Covilhã por 2-1, este domingo, e é uma das duas equipas do segundo escalão com seis pontos ao cabo da 2.ª jornada, a par dos viseenses.

O Santa Clara juntou-se ao Académico Viseu na liderança da II Liga, após receber e vencer o Sporting da Covilhã por 2-1, com golos de Thiago Santana e Rashid, já depois de Gilberto ter colocado os serranos em vantagem. Açorianos e viseenses são as únicas equipas que, ao cabo da 2.ª jornada, somam seis pontos.

Na perseguição estão Famalicão, União da Madeira e Oliveirense, com quatro pontos. Na segunda ronda, os famalicenses empataram este domingo no reduto do Penafiel (1-1), os madeirenses impuseram na Ribeira Brava a primeira derrota do Real nas competições profissionais (2-0) e a formação de Oliveira de Azeméis não foi além de uma igualdade sem golos no terreno do V. Guimarães B.

Mais atrás está o Nacional de Costinha, que continua sem vencer em 2017/18. Empatou no Seixal (2-2), diante do Benfica B, depois de ter estado duas vezes em vantagem.

Cova da Piedade e Leixões somaram os primeiros triunfos na competição, ao bater Gil Vicente fora (2-1) e Varzim em casa (2-1), respetivamente. E no primeiro jogo deste domingo, ainda de manhã, Arouca e FC Porto B amealharam os primeiros pontos da temporada ao empatarem em casa dos beirões.

Um dia antes, no sábado, o Académico de Viseu foi a Alcochete bater o Sporting B (2-1) e a Académica recebeu e venceu o Sp. Braga B (2-0).