Action Images via Reuters / Andrew Couldridge

Gunners venceram 2-0 e guarda-redes suplente da equipa da quinta divisão não aguentou a fome

O Arsenal venceu hoje em casa do Sutton United, equipa amadora do quinto escalão do futebol inglês, por 2-0, e já está nos quartos de final da Taça de Inglaterra.

A equipa londrina venceu com golos do espanhol Pérez e de Theo Walcott e recuperou da derrota a meio da semana, em casa do Bayern de Munique (5-1) para a Liga dos Campeões.

O primeiro golo da partida surgiu aos 27 minutos, quando o espanhol Lucas Pérez cruzou a bola, que acabou por entrar na baliza sem que ninguém lhe tenha tocado.

Os homens da casa procuraram várias vezes sair a jogar, mas a superioridade do Arsenal, quarto na liga inglesa, foi evidente.

Na segunda parte, o Arsenal entrou melhor e chegou ao golo aos 54 minutos, quando Walcott marcou o 100.º golo pelo clube, depois de um cruzamento do espanhol Monreal.

Com o jogo já resolvido, nos últimos dez minutos, fez furor o guarda-redes suplente da equipa do Sutton, Wayne Shaw, de 45 anos e 115 kg, que não se coibiu de comer uma farta sanduíche no banco de suplentes, que rapidamente se viralizou nas redes sociais.

Na primeira parte o jogo também teve um episódio insólito, com a invasão de campo por parte de um adepto apenas em roupa interior.

Na próxima ronda, o Arsenal vai defrontar o Lincoln, outra equipa da quinta divisão inglesa e a primeira equipa abaixo da quarta divisão em 103 anos a alcançar esta fase da competição e que afastou nesta ronda o Burnley.