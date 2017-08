Pub

De partida para a Islândia, onde Sporting de Braga vai disputar esta quinta-feira a 1.ª mão da Liga Europa diante do FH Hafnarfjordur, o presidente António Salvador assumiu que não estava nos planos perder Rui Fonte, que rumou ao Fulham, da II liga inglesa.

Questionado na manhã desta quarta-feira, no aeroporto do Porto, sobre a saída do avançado, António Salvador admitiu que "não era um jogador que o Sp. Braga quisesse vender. Contávamos com ele para esta e outra época. Era o capitão de equipa", começou por explicar aos jornalistas, em declarações reproduzidas por O Jogo.

"É necessário perceber como foi que o Rui Fonte chegou ao Sp. Braga. Foi em cima do fecho de mercado do ano passado, no último dia, e porque conseguimos vender o Rafa ao Benfica. O Rui Fonte veio para o Sp. Braga perdendo regalias que tinha no Benfica", recordou o líder bracarense, antes de revelar que tinha feito um acordo com o avançado. "Ficou desde logo o compromisso que em caso de proposta acima dos seis milhões, que agradasse ao jogador, o Braga venderia", contou.

Salvador garantiu ainda que resistiu ao máximo ao assédio do Fulham. "Infelizmente, surgiu a proposta desse clube há cerca de um mês. Só à quarta proposta é que chegamos a acordo. Começou nos quatro milhões, passou para os seis, depois 6,5 milhões... Sempre disse que ele era intransferível, mas o Fulham também foi falando com o jogador e o Rui Fonte soube das condições que teria nesse clube. A partir daí restou-me salvaguardar os interesses do Braga", rematou.