O médio Francisco Geraldes, que foi cedido pelo Sporting ao Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, reconheceu hoje que no emblema de Alvalade "não iria ter minutos para evoluir".

O jogador, de 22 anos, que hoje cumpriu o primeiro treino com a sua nova equipa, em Vila do Conde, espera que no clube nortenho possa ganhar "mais consistência no tempo e jogo".

"Senti que precisava de fazer mais minutos para poder evoluir, e sabia, também, que isso não ia acontecer no Sporting. Procurei outra solução, e como houve muito interesse do Rio Ave decidi aceitar", partilhou Geraldes em declarações ao site do Rio Ave.

O médio internacional português sub-21 mostrou-se satisfeito com a opção tomada, e além e dizer que foi muito bem recebido nos Arcos, acredita que o Rio Ave lhe permitirá ter mais visibilidade enquanto jogador.

"Este é um clube que consegue projetar muito bem a qualidade individual do plantel, e foi um fator decisivo estar aqui. O Rio Ave está dentro de um lote de equipas em que os jogadores são muito apreciados e isso pesou na minha decisão de vir", partilhou.

Francisco Geraldes reconheceu que "a responsabilidade aumenta" nesta sua vinda para o Rio Ave, lembrando que o emblema de Vila do Conde "já há muito tempo que não joga para manutenção, pois persegue objetivos bem maiores".