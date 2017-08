Pub

É a terceira derrota consecutiva da equipa com o português no comando

O técnico português Ricardo Sá Pinto voltou este domingo a sofrer nova derrota pesada no comando do Standard Liege, ao sair goleado por 4-0 do terreno do Club Brugge, na quinta jornada do campeonato belga de futebol.

Ao intervalo, a formação da casa já vencia por 2-0, com golos de Vanaken, aos três minutos, e do brasileiro Wesley, aos seis. Na segunda parte, Vanaken bisou aos 52' e Mechele fechou a contagem aos 80'.

Do lado do Standard Liege, Sá Pinto não contou com o avançado português Orlando Sá, devido a castigo.

Foi a terceira derrota consecutiva do técnico luso no campeonato e a segunda goleada seguida, depois de também ter perdido por 4-0 em casa com o Waregem.

O Standard ocupa o 12.º posto do campeonato com quatro pontos.