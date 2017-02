Pub

Olympiacos não foi além de um nulo em casa frente ao Atromitos

O Olympiacos, treinado por Paulo Bento, empatou hoje em casa sem golos com o Atromitos, que estreou Sá Pinto no banco de suplentes, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça da Grécia de futebol.

Com André Martins e Diogo Figueiras no onze, os líderes do campeonato grego não foram além de um empate contra o Atromitos, nono classificado.

A segunda mão está marcada para o dia 27 de fevereiro em Atenas.

Antes, o Panathinaikos, com Zeca a titular, bateu em casa o Asteras Tripolis por 4-0, com o português Nuno Reis a abrir a contagem, aos seis minutos, antes dos golos de Klonaridis, Villafanez e M'Poku, este último de grande penalidade.