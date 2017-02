Pub

o Atromitos está no nono lugar do campeonato grego

Ricardo Sá Pinto exultou esta segunda-feira com o regresso ao comando técnico do Atromitos da Grécia, revelando o seu "amor" ao clube de futebol por quem se ligou até ao fim da época, com mais uma de opção.

"Estou muito feliz por voltar a um clube que amo. Prometo ao presidente e ao diretor técnico que vou fazer tudo para estar à altura das suas expectativas", disse, em declarações ao site do clube.

Sá Pinto volta ao Atromitos depois de dirigir a equipa helénica na época 2014/15, antes de ingressar no Belenenses para a temporada seguinte, abandonando o percurso prematuramente, em dezembro de 2015.

"Acho que é o momento certo para voltar. Deixei um projeto a meio e agora é hora de o terminar. A partir de hoje vamos começar a trabalhar. O importante é motivar os jovens a jogar bom futebol e divertirem-se em casa jogo", completou.

Cumpridas 19 jornadas, o Atromitos está no nono lugar, num campeonato de 16 equipas, com seis vitórias, cinco empates e oito derrotas, a nove pontos da quinta posição, que vale o apuramento para a Liga Europa.

Em maio de 2016, Sá Pinto teve uma experiencia no Al-Fateh, da Arábia Saudita, mas saiu três meses depois com a equipa no último lugar

Ricardo Sá Pinto substituiu o treinador Giorgos Korakakis.