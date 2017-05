Pub

Treinador diz estar "muito feliz"

O Atromitos anunciou esta quinta-feira que renovou contrato com o treinador português Ricardo Sá Pinto, que vai continuar a comandar o emblema da Liga grega de futebol até final da próxima temporada.

"É com grande prazer que o Atromitos FC anuncia que Ricardo Sá Pinto decidiu manter-se no clube por mais uma época", lê-se no sítio oficial do clube helénico na Internet.

No mesmo comunicado, o antigo técnico de Sporting e Belenenses mostrou-se "muito feliz" por ter chegado a acordo com o Atromitos e prometeu "muito trabalho".

"Gosto da equipa e das pessoas com quem trabalho. A próxima temporada vai ser um grande desafio para todos nós. Temos que trabalhar muito e melhorar ainda mais", disse Sá Pinto.

O treinador de 44 anos começou a segunda aventura na equipa de Atenas em fevereiro e terminou o campeonato na oitava posição, com 39 pontos.