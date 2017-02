Pub

Treinador estava sem clube desde setembro, após uma curta experiência na Arábia Saudita

O treinador Ricardo Sá Pinto anunciou hoje que vai voltar ao Atromitos, clube da primeira divisão grega de futebol, cuja equipa orientou na época 2014/15.

"Estou de regresso à Grécia", assumiu o treinador de 44 anos, que estava sem clube desde setembro, após curta experiência na Arábia Saudita.

Cumpridas 19 jornadas, o Atromitos está no nono lugar, num campeonato de 16 equipas, com seis vitórias, cinco empates e oito derrotas, a nove pontos da quinta posição, que vale o apuramento para a Liga Europa.

Depois de deixar o Atromitos, Sá Pinto ingressou no Belenenses para a época 2015/16, mas abandonou em dezembro de 2015. Em maio de 2016, teve uma experiencia no Al-Fateh, da Arábia Saudita, mas saiu três meses depois com a equipa no último lugar.

Ricardo Sá Pinto vai substituir agora o treinador Giorgos Korakakis.