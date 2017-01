Pub

Jogador do Hull City, treinado pelo português Marco Silva, ficou ferido durante jogo contra o Chelsea

O futebolista Ryan Mason, do Hull City, tem tido um excelente progresso, depois de ter fraturado o crânio durante uma partida contra o Chelsea, anunciou hoje o clube da Liga inglesa, treinado pelo português Marco Silva.

"O clube pode confirmar que Ryan Mason continua a fazer um grande progresso, depois de ter sofrido uma fratura do crânio no jogo de domingo contra o Chelsea", lê-se numa nota na página oficial dos 'tigers'.

De acordo com o clube, o jogador vai continuar a ser monitorizado pelo corpo clínico do hospital e pela equipa médica do Hull City, clube que não fará mais atualizações enquanto não existirem alterações ao estado clínico do futebolista.

O médio do Hull foi transportado para o hospital St. Mary na sequência de um choque com o defesa do Chelsea Gary Cahill, durante a primeira parte do encontro que terminou com a vitória do líder do campeonato, por 2-0. Após o incidente, o clube deu conta da intervenção cirúrgica ao jogador e da sua condição estabilizada.