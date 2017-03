Pub

O polaco Kajetanowicz, anterior líder, bateu com o Ford Fiesta num muro

O russo Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta R5) assumiu hoje a liderança do Rali dos Açores, no final do segundo dia da prova de abertura do Campeonato Europeu de Ralis 2017.

O piloto russo entrou a 'fundo' nas três classificativas da secção da manhã e chegou à liderança da prova com uma vantagem de 41,3 segundos para o açoriano Ricardo Moura (Ford Fiesta R5).

Na secção da tarde, Lukyanuk controlou o andamento e foi gerindo a vantagem, acabando o dia na frente com 27,8 segundos de vantagem sobre Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5), melhor português no rali, logo seguido de Ricardo Moura, a uma distância de 33,8 segundos do líder.

O polaco Kajetanowicz, líder no final do dia de quinta-feira, desistiu na primeira especial do dia, ao bater com o Ford Fiesta num muro.

Na luta pelo campeonato nacional de ralis, Carlos Vieira (Citroen DS3 R5) é o melhor, ao terminar o dia no oitavo lugar da geral, com Pedro Meireles (Skoda Fabia R5) na décima posição.

O Rali dos Açores é a primeira prova de oito pontuáveis para o ERC (Campeonato Europeu de Ralis), e terceira do Campeonato Nacional de Ralis.

A corrida termina no sábado, depois de cumpridas as últimas seis especiais de classificação, com duplas passagens pelos troços de Graminhais (21,01 km), Grupo Marques (3,95 km) e Tronqueira (21,96 km).