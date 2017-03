Pub

A equipa anfitriã do Mundial2018 e que marcará presença na Taça das Confederações juntamente com Portugal foi derrotada num encontro particular frente a Costa de Marfim

A Rússia, anfitriã do Mundial2018 de futebol, foi esta sexta-feira derrotada em casa pela Costa do Marfim, por 2-0, num encontro particular disputado em Krasnodar.

Na estreia do belga Marc Wilmots como selecionador, os 'elefantes' venceram com golos de Kodjia (30 minutos) e Zaha (70).

A cerca de ano e meio de acolher o Mundial2018, a Rússia, adversária de Portugal na Taça das Confederação de 2017, continua a somar maus resultados e apenas venceu por duas vezes nos últimos 12 encontros.