Pub

Russell Westbrook bateu esta quinta-feira o recorde de pontos num triplo-duplo na NBA, ao marcar 57 na vitória dos Oklahoma City Thunder na visita aos Orlando Magic, por 114-106, após prolongamento.

Westbrook, maior figura dos Oklahoma City Thunder e grande candidato à eleição de jogador mais valioso (MVP) da época na liga norte-americana de basquetebol (NBA), foi, mais uma vez, decisivo, ao marar o o triplo, a sete segundos da 'buzina', que levou o encontro para prolongamento.

O base dos Thunder passou a ser o jogador que mais pontos marcou ao alcançar esta façanha (ultrapassar os dois dígitos em três registos estatísticos diferentes). Até aqui, o recorde num triplo-duplo eram 55 pontos.

Esta madrugada (quarta-feira à noite em Orlando), Russel Wesbrook fez 57 pontos, aos quais juntou 13 ressaltos e 11 assistências. Ao somar o 38.º triplo-duplo da temporada ficou a três de igualar o recorde histórico de 41 de Oscar Robertson, na época de 1961/62, na altura ao serviço dos Cincinnati Royals.

De resto, no jogo grande do dia, que juntou dois candidatos ao título, que podem encontrar-se na final da Conferência Oeste, os vice-campeões Golden State Warriors foram a San Antonio vencer os Spurs, por 110-98, sob a 'batuta' de Stephen Curry, que ajudou com 29 pontos no triunfo da equipa forasteira, depois de ter estado a perder por 22 pontos no primeiro período.

Klay Thompson, com 23 pontos, secundou a grande 'estrela' dos Warriors, que também contaram com os acertos de David West (15 pontos) e Andre Iguodala (14). Pelos Spurs, de nada valeram as prestações de Kawhi Leonard (19 pontos e sete ressaltos), outro dos candidatos a MVP, Pau Gasol (18 pontos, oito ressaltos e cinco assistências), LaMarcus Aldridge (17 pontos e seis ressaltos), Danny Green (16 pontos e seis ressaltos)..