Presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique garante que o clube não vai entrar nos negócios de transferências no valor de centenas de milhões de euros

O presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, observou que o Paris Saint-Germain pagou mais pelo futebolista internacional brasileiro Neymar do que o clube alemão pela construção do seu estádio.

"Perguntei-me o que era mais importante: Neymar ou a Allianz Arena. Digo com segurança que, para nós, a Allianz Arena é mais importante, ainda que a transferência de Neymar tenha sido mais cara", assinalou Rummenigge em entrevista publicada hoje na revista alemã Sport Bild.

O homem-forte do Bayern Munique, assegurou que o pentacampeão alemão não vai entrar nos negócios de transferências no valor de centenas de milhões de euros, como a de Neymar do FC Barcelona para o PSG, que pagou a cláusula de rescisão do avançado, de 222 milhões de euros.

"O Bayern tem que representar outra filosofia. Não queremos entrar nessa loucura, nem podemos. E ainda bem que é assim. Creio que a opinião pública e os nossos adeptos o compreendem", disse Rummenigge.