Rui Vitória leva 33 para estágio em Inglaterra, Arango de fora

O avançado colombiano Cristián Arango ficou hoje fora dos convocados da equipa de futebol do Benfica para o estágio em Inglaterra, para o qual já foram chamados Pizzi e Raúl Jiménez.

Na lista de 33 jogadores hoje divulgada não consta o nome do reforço colombiano, que é o único futebolista a sair da lista, em relação aos jogos disputados no Algarve, frente ao Betis (3-2) e ao Hull City (0-1).

Além do português Pizzi e do mexicano Raúl Jiménez, que regressaram no sábado depois de terem estado na Taça das Confederações, regressam às escolhas Grimaldo, Krovinovic e Salvio, recuperados de problemas físicos.

Fejsa, Zivkovic e Carrillo não viajam hoje com a restante equipa, uma vez que apenas deverão concluir na segunda-feira o processo de visto para entrarem em Inglaterra.

Os 'encarnados' vão estagiar em St. Georges Park, a casa das seleções inglesas de futebol, antes de participarem na Emirates Cup, em Londres, a 29 e 30 de julho.

Lista de 33 convocados:

- Guarda-redes: Júlio César, Paulo Lopes e Bruno Varela.

- Defesas -- Lisandro, Grimaldo, Luisão, Kalaica, Eliseu, Pedro Perreira, Jardel, André Almeida, Hermes, Rúben Dias e Buta.

- Médios: Filipe Augusto, Fejsa, Zivkovic, Carrillo, Samaris, André Horta, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Willock, M. Chrien, Diogo Gonçalves e João Carvalho.

- Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou, Seferovic e Rafa.