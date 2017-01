Pub

O treinador do Benfica deu os parabéns ao Moreirense e lamentou a forma como a equipa entrou para a segunda parte

Rui Vitória lamentou a segunda parte do Benfica, que ditou a derrota perante o Moreirense e o afastamento nas meias-finais da Taça da Liga.

"A nossa primeira parte foi muito bem conseguida mas devíamos ter feito mais golos... Depois do intervalo não entrámos como queríamos e tivemos de partir novamente à procura do golo, tivemos várias oportunidades mas não concretizámos", assumiu, deixando um desabafo: "Há dias assim e a nós não nos resta muito mais do que aprender com os erros que cometemos."

O treinador acabou por dizer que "é evidente o Benfica fez o suficiente para ganhar, mas o futebol acaba por ser assim e ganha quem marca". Nesse sentido, deixou os "parabéns ao Moreirense", deixando a certeza de que esta derrota "vai fazer com que a equipa tenha mais rigor e concentração" nos próximos jogos.