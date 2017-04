Pub

A equipa do Benfica empatou em casa no clássico frente ao FC Porto, mantendo a diferença pontual entre os dois conjuntos

Rui Vitória, após o empate frente ao FC Porto (1-1), analisou o jogo: "Somos uma boa equipa, que quis ganhar. Entrámos fortes no encontro, procurámos marcar cedo e conseguimos o golo".

Após o golo a equipa do Porto "procurou empatar" e criou mais dificuldades ao Benfica, no que o treinador encarnado resumiu como uma "primeira parte equilibrada".

Na segunda parte do encontro o FC Porto entrou melhor e conseguiu o empate, diz Rui Vitória.

A partir do lance do golo, no entanto, "só deu Benfica." "Falhámos na finalização, onde os nossos avançados não foram muito felizes". destacando ainda a qualidade da exibição de Casillas.

"Se tivesse de haver um vencedor, a vitória cairia para nós. Dominámos o encontro, principalmente na segunda parte, e tivemos as melhores oportunidades", afirmou.

Questionado sobre o que o empate implica nas contas do título Rui Vitória considera que "o campeonato é até ao fim".

"Montámos uma equipa de forma a ganhar o jogo", concluiu.

