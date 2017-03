Pub

O atleta do Benfica Rui Pinto sagrou-se hoje campeão nacional de corta-mato, em masculinos, na pista de Mira, distrito de Coimbra.

Coletivamente, o Sporting acabou por conquistar o título masculino em Mira, com 19 pontos, contra 21 do Benfica.

Rui Pinto, que era um dos favoritos a vencer a prova, voltou a conquistar o título, com a marca de 30:50 minutos, depois de já ter sido campeão nacional em 2015.

Os atletas do Benfica começaram por liderar a prova nas primeiras voltas, chegando a ter quatro na frente a marcar um ritmo forte logo no início da corrida.

No entanto, o Sporting passou a estar em maioria no grupo da frente à terceira volta.

À quarta volta, o atleta do Sporting Ricardo Dias isolou-se na frente, mas seguido pelo seu colega de equipa Licínio Pimentel e por Rui Pinto.

Na última volta, era visível o esforço de Dias e de Pimentel para assegurarem o primeiro lugar para o Sporting.

Rui Pinto aproveitou-se do cansaço dos seus adversários e alcançou a vitória, sem os atletas do Sporting conseguirem responder à investida final do benfiquista.

A pista de Mira, com 1.750 metros, foi oficialmente inaugurada hoje, representando um investimento municipal de 60.000 euros.

A Câmara deste concelho do distrito de Coimbra vai apresentar uma candidatura à realização da Taça dos Campeões Europeus de corta-mato de 2018.