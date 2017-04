Pub

A Federação Portuguesa de Futebol, através do presidente Fernando Gomes anunciou a prolongação do contrato com o técnico dos sub-21, dizendo ser "lógico" a sua renovação

Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21 renovou o seu contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 2021.

Com a prolongação o responsável máximo pelos sub-21 estará presente no Euro2017, que se joga na polónia, e nas fases de apuramento do Euro2019 e 2021.

O anúncio feito por Fernando Gomes é extensivo à equipa técnica - Romeu Almeida, Alexandre Silva e Fernando Brassard - que continuarão ligados a federação por quatro anos.

Em declarações ao site da FPF, Rui Jorge disse estar muito satisfeito com a renovação, "Não são usuais contratos tão longos no futebol. Um contrato de quatro anos é uma prova inequívoca da confiança que depositam em nós"

O selecionador dos sub-21 sublinhou ainda a vontade de continuar o caminho seguido até hoje: "Acho que todas as pessoas, inclusive treinadores, sabem que se utilizarem jogadores da Seleção Nacional sub-21 adquirem um símbolo e uma garantia de qualidade. É claro que o trabalho feito nos clubes é sempre importantíssimo. Nós temos a felicidade de poder escolher depois esse trabalho magnífico e acreditamos que podemos e temos acrescentado valor a esses jogadores, tanto na parte desportiva como na parte humana".

Fernando Gomes relembrou algumas razões da decisão,"Desde o início de funções da atual direção da FPF, os sub-21 só tiveram praticamente uma derrota e ela aconteceu na fase inicial do trabalho desta equipa técnica. Depois, conseguiram o apuramento para o Euro 2015; o apuramento para os Jogos Olímpicos 2016 e para o Euro 2017. Era o corolário lógico estender o contrato do Rui Jorge até final das nossas próprias funções".

