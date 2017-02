Pub

Português venceu a etapa e assumiu a liderança da Volta a Abu Dhabi, que hoje se completa ... num circuito de Fórmula 1

Rui Costa está a uma etapa, hoje, de regressar aos títulos no ciclismo internacional, quase três anos depois de ter completado o tri na Volta à Suíça. O campeão mundial de estrada em 2013 impôs-se ontem na terceira e penúltima etapa da Volta a Abu Dhabi, resultado que lhe permitiu assumir a liderança e colocar-se em boa posição na luta por uma competição que, embora tenha sido criada apenas em 2015, reúne alguns dos principais nomes do ciclismo mundial.

Nairo Quintana e Alberto Contador, favoritos à vitória, terminaram a etapa a cerca de um minuto do ciclista luso, que surpreendeu o russo Ilnur Zakarin nos metros finais. Zakarin tinha assumido a liderança na subida de 12 quilómetros a Jebel Hafeet, um monte junto à cidade de Al-Aïn, mas acabou por ser batido pelo ciclista português nos momentos finais, apesar de ter terminado os 186 quilómetros com o mesmo tempo atribuído a Rui Costa: 4:43.08 horas, com dez segundos de avanço sobre Tom Dumoulin, o terceiro.

Para Rui Costa, esta vitória teve um sabor especial, ou não estivesse ele a correr em "casa" - faz, desde o início do ano, parte da equipa Abu Dhabi, nova formação do World Tour, que sucedeu à Lampre no circuito mundial. "Ganhar aqui é o máximo, muito especial, por ser em casa do patrocinador da equipa. É uma forma de agradecer o apoio e o esforço feito para manter o projeto", elogiou.

Foi a segunda vitória de Rui Costa numa etapa em 2017, depois de ter vencido a quinta tirada da Volta a San Juan (Argentina). E reforça a preparação para o Giro de Itália, a sua principal aposta da temporada. Para já, tem a hipótese de carimbar o primeiro título em três anos.

"Quando ataquei [ontem], foi para testar as pernas e encontrei boas sensações, que me animaram a continuar. Duvidei ao início, mas as coisas saíram bem, também por ter trabalhado com o Zakarin, fizemos um bom trabalho. No final arranquei e consegui ganhar uma etapa muito importante", sublinhou, considerando que esta foi uma vitória com "mais cabeça do que pernas".

Hoje, o ciclista da Póvoa de Varzim pode confirmar a conquista da prova, com a particularidade de a derradeira etapa se disputar num palco mais conhecido na Fórmula 1. Será no circuito de Yas Marina, inaugurado em 2009 e que apresenta uma das infraestruturas mais modernas e luxuosas no calendário de F1, que se cumprirá a última etapa, na qual os ciclistas terão de dar 26 voltas ao circuito - tem uma distância de 5,554 quilómetros e 20 curvas por volta.

Rui Costa lidera a geral com quatro segundos de vantagem sobre Ilnur Zakarin (Katusha Alpecin) e mais 16 em relação a Dumoulin, o que o deixa com uma margem razoável para tentar confirmar a vitória final. "Não é que ganhou a bandeira portuguesa no meio daqueles 21 tubarões e mais? Yeahhhh. Esta é nossa, amigos", escreveu no Facebook o ciclista luso, depois de ter enumerado o cartaz de luxo que disputa esta corrida, entre eles Tanel Kangert, da Estónia, vencedor em Abu Dhabi no ano passado.

Rui Costa está afastado da conquista de títulos desde a vitória no campeonato nacional de estrada, em 2015. Porém, no circuito internacional, desde junho de 2014 que o ciclista português não consegue nenhum título.