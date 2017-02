Pub

Antigo jogador fala ainda de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

Na sua altura a rivalidade para o título de melhor do mundo era maior, hoje resume-se praticamente a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Também é da opinião de que são os dois melhores do mundo?

Sim, atualmente são. Para mim, Messi é o número um, muito parecido a Maradona. Como já disse muitas vezes, é muito imprevisível, um jogador completo. Cristiano Ronaldo é outro jogador fantástico, diferente de Messi, tem outras características, um profissional exemplar, como muitos dizem. Felizmente ainda joguei contra ele, sei do que é capaz, já Messi nunca tive a oportunidade de defrontar. São grandes, dois talentos incríveis, que estão a marcar uma geração. É natural também que vençam mais vezes, pois além de serem muito bons, excecionais, estão em duas equipas que vencem mais vezes do que as outras.

E do seu tempo, destaca algum futebolista português em particular?

Tenho sempre de falar em Rui Costa. Acima de tudo um amigo, mas no futebol era um jogador de classe. Sempre o admirei, mesmo quando não jogava comigo. Tinha imenso talento, uma qualidade de passe incrível, foi dos melhores que vi na sua posição e felizmente tive o privilégio de jogar a seu lado [jogou também com Paulo Futre no AC Milan]. Luís Figo foi outro que tive o prazer de defrontar, era muito difícil de marcar, superinteligente. Os títulos que ganhou e a carreira que fez em grandes clubes falam por si.

Portugal venceu recentemente o Campeonato da Europa contra muitas expectativas. Este título também o surpreendeu?

Não se pode dizer que seria impossível isso acontecer. É claro que as pessoas viam outras seleções com mais hipóteses de vencer, como a Alemanha, que era campeã mundial, ou a França, que jogava em casa e tinha uma grande equipa, ou ainda outras como a Espanha ou a Itália, devido à sua história. Mas ganhou Portugal e acabou por fazê-lo com justiça, até porque tem também grandes jogadores, com grande classe. A equipa portuguesa estudou sempre os jogos ao pormenor, soube fazer o melhor para ultrapassar cada adversário. Não se pode criticar o modelo de jogo, foi o mais adequado tendo em conta os seus jogadores.

Portugal e a Itália voltam a cruzar-se agora na Liga dos Campeões, com um duelo entre Juventus e FC Porto. Quem considera favorito nesta eliminatória?

Penso que a Juventus é favorita. Tem uma grande equipa e tem estado sempre nas fases mais adiantadas da Liga dos Campeões. No entanto, o FC Porto já demonstrou que é muito forte, até porque já venceu neste ano a Roma, outra excelente equipa. Terão de ter muita atenção. O futebol português tem crescido muito. O Benfica esteve em finais recentemente, eliminou a própria Juventus, e agora venceu o Campeonato da Europa, tudo isto é evolução, por isso a Juventus tem de ter muito cuidado.