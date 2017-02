Pub

Ciclista português ficou a 22 segundos do líder Ben Hermans

O português Rui Costa (UAE Abu Dhabi) afirmou este domingo estar satisfeito com o segundo lugar conseguido na Volta a Omã em bicicleta, mas admitiu que ficaria ainda mais contente se tivesse vencido uma etapa.

"É uma grande sensação estar no pódio final desta competição emocionante", disse o corredor, em declarações à assessoria de imprensa da equipa, acrescentando: "Claro que teria sido ainda melhor se tivesse ganhado uma das duas etapas nas quais fui segundo".

Rui Costa, que terminou a prova no segundo lugar, a 22 segundos do belga Ben Hermans (BMC), referiu ainda que o seu desempenho na Volta a Omã é "uma motivação adicional para continuar com o atual desempenho".

Hoje, Rui Costa foi o 59.º a cruzar a meta, em Muttrah, após os 130,5 quilómetros da sexta etapa com o mesmo registo do vencedor, 02:57.03 horas, o norueguês Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin).