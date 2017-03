Pub

Em entrevista ao jornal Negócios o diretor desportivo também fala da relação das águias com Jorge Mendes

Rui Costa, atual diretor desportivo do Benfica, falou esta sexta-feira sobre a possibilidade de um dia ser presidente das águias. Em entrevista ao Negócios, contudo, o ex-jogador prefere destacar o trabalho feito até ao momento pelo presidente Luís Filipe Vieira.

"Essa pergunta e essa frase que as pessoas dizem, que honestamente é algo que me deixa contente porque é sinal de confiança em mim, vieram do nosso presidente. Foi ele que um dia disse que eu seria o seu sucessor. Não é uma coisa que pondere neste momento. Acho que todo o benfiquista, toda a gente que gosta de alguma coisa, sonha um dia ter o cargo mais alto dessa mesma coisa. É normal. Mas não é uma coisa que se possa pensar neste momento. Primeiro, porque temos um presidente que está a conduzir o clube com os resultados que estão à vista e não há como duvidar do projeto e do trajeto que tem sido feito. Não há que pensar numa mudança porque ninguém a quer. Depois, porque estou tão envolvido naquilo que tenho de fazer, de forma a contribuir para o sucesso do Benfica, que não posso pensar num horizonte de 40 anos quando este presidente já não o for", disse Rui Costa, comentando depois a ligação do Benfica ao agente Jorge Mendes..

"Fala-se tanto do Jorge Mendes. O Jorge Mendes ganha os prémios de melhor empresário do mundo e trabalhar com os melhores do mundo é sempre uma vantagem. Não é uma questão de ser evitável ou inevitável, é uma questão de os melhores clubes do mundo trabalharem com o melhor do mundo", disse salientando que o próprio clube da Luz beneficia com esta ligação: "Obviamente.".