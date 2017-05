Pub

Antigo diretor do FC Porto tem mantido reuniões com Nasser Al-Ghanim Khelaïf, proprietário do Paris Saint-Germain

Antero Henrique, ex-diretor geral do FC Porto, deverá ser anunciado muito em breve como novo diretor desportivo do Paris Saint-Germain. Esta possibilidade já era conhecida há algumas semanas, mas nesta terça-feira vários órgãos de comunicação franceses dão a possibilidade quase como certa.

O site ViPSG garante que Antero está "99% certo no Paris Saint-Germain" e outros meios de comunicação dão conta de reuniões entre o português e Nasser Al-Ghanim Khelaïf, dono do clube francês, no Qatar.

Em declarações ao jornal Le Parisien, Rui Barros, antigo jogador e atual adjunto de Nuno Espírito Santo, deixa muitos elogios a Antero, numa peça que tem como título "o homem que poderá trazer ordem ao PSG" . "Ele começou por baixo e foi construindo a sua personalidade. É muito inteligente e aprendeu muito com o presidente Pinto da Costa. É muito forte e tem muitas ideias. Ele conhece muito bem o futebol europeu e os seus atores e pode tornar o PSG ainda maior", referiu Rui Barros.