Ruanda fez uma pré-seleção de... 52 candidatos ao cargo de selecionador nacional

Rui Águas e Norton de Matos e outros quatro treinadores portugueses surgem entre os 52 candidatos ao cargo de selecionador de futebol do Ruanda, anunciou a federação local.

Além de Águas, antigo selecionador de Cabo Verde, e Norton de Matos, que já liderou a equipa nacional da Guiné-Bissau, candidataram-se à sucessão do norte-irlandês Jonathan McKinstr técnicos como o alemão Winfried Schafer, o belga Georges Leekens ou o sérvio Jasminko Velic, antigo adjunto de Fernando Santos no Sporting, no Panathinaikos e no AEK de Atenas.

O Ruanda falhou a qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2017, ao terminar o grupo H de qualificação no terceiro lugar, com os mesmos sete ponte de Moçambique e a sete do Gana.