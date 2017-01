Pub

Após o golo do Sevilha que ditou a derrota do Real Madrid

Cristiano Ronaldo não terá gostado da atitude de Sergio Ramos, defesa do Real Madrid, no lance que deu o golo da vitória ao Sevilha já em período de descontos, no último domingo.

A cadeia de televisão espanhola Cuatro apanhou mesmo o internacional português a dirigir-se ao internacional espanhol após o jogo. "Temos que ter mais cabeça. Temos que nos focar mais. F......", terá dito o avançado português.

Refira-se que a Cuatro também mostrou outras imagens, no lance do golo de Cristiano Ronaldo, onde também Modric, médio croata do Real Madrid, surge a pedir mais 'cabeça' ao defesa, como pode ver no vídeo em baixo.