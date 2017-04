Pub

Avançado português marcou um golo e falhou um penálti na vitória do Real Madrid sobre o Valência. E fez história outra vez

Mesmo numa época "menos boa" na folha de registos, Cristiano Ronaldo é sinónimo de grandeza: ontem, ao abrir o marcador na vitória do Real Madrid sobre o Valência, por 2-1, o capitão da seleção portuguesa garantiu a oitava temporada consecutiva a marcar 20 ou mais golos na Liga espanhola. E, mais do que isso, reescreveu mais um pedacinho da história do futebol mundial, ao superar o lendário avançado britânico Jimmy Greaves, que entre 1957 e 1971 marcou 366 golos nas ligas inglesa (357) e italiana (9).

Ora, com o golo de ontem, Ronaldo chegou aos 367 golos marcados em campeonatos nacionais ao longo da carreira, o máximo registado entre jogadores nas seis principais ligas europeias. Foi com um cabeceamento pleno de potência, à ponta de lança, que Cristiano estabeleceu a nova marca e abriu caminho à vitória do Real Madrid (aos 27"), que ainda teve de sofrer para levar de vencida o Valência. Em parte porque CR7 falharia depois um penálti, aos 57" - o terceiro em quatro tentativas diante do brasileiro Diego Alves, o maior especialista mundial.

O Valência chegou ao empate aos 82", num livre de Parejo, e teve de ser Marcelo a salvar o Real Madrid com um raro golo com a perna direita, aos 86".

O triunfo permitiu ao Real manter-se mano a mano, na frente da tabela, com o Barcelona, que venceu o dérbi da cidade frente ao Espanyol, por 3-0, com dois golos de Suarez e um de Rakitic, todos na segunda metade. Real e Barça têm 81 pontos, com a equipa merengue a ter ainda um jogo em atraso.

Penálti falhado salva Marco Silva

Em Inglaterra, o Hull City, de Marco Silva, conquistou um ponto na visita ao Southampton, com um nulo (0-0), graças a um penálti falhado pelos locais já nos descontos.

O empate manteve o Hull City fora da zona de descida na Premier League, em 17.º com 34 pontos, mais três do que o Swansea, que hoje visita o Manchester United de José Mourinho.

Reviravolta do Mónaco

Em França, o Mónaco, comandado por Leonardo Jardim, segurou a liderança, ao vencer o Toulouse por 3-1, em jogo da 35.ª jornada no qual a equipa monegasca teve de dar a volta a um golo inicial de Ola Toivonen para os forasteiros, logo ao início da segunda metade (46").

O Mónaco inverteu de forma categórica o rumo dos acontecimentos, com assistências de João Moutinho e Bernardo Silva para golos do polaco Kamil Glik (49") e do jovem francês Kylian Mbappé (64"), respetivamente. Aos 75 minutos, Thomas Lemar sentenciou. A vitória deixa o Mónaco com 83 pontos, mais três do que o PSG, que hoje mede forças com o Nice, terceiro.

O Lille venceu o Montpellier por 3-0, com um golo do português Xeka, enquanto o Nantes, treinado por Sérgio Conceição, venceu o Lorient (1-0)e consolidou o 8.º lugar.