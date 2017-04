Pub

Avançado português recolhe elogios pela imprensa europeia, após o hat trick que apurou o Real Madrid para as meias-finais da Liga dos Campeões.

"Escuta-se o hino da Liga dos Campeões e vêm-nos à cabeça imagens do Real Madrid a levantar taças. E de Cristiano a fazer golos. É inevitável. O Rei da Europa segue a caminho de mais uma": o jornal desportivo Marca, próximo do emblema madrileno, não poupa na vénia ao Real e à sua maior estrela, após mais uma noite de sonho do avançado português. Mas, na verdade, o tom elogioso é generalizado na imprensa europeia desta quarta-feira: em foco está CR7, depois de na terça-feira à noite ter feito mais um hat-trick, chegado aos 100 golos na Champions, e ajudado os merengues a passarem o Bayern Munique (4-2) e chegarem às meias-finais da "liga milionária".

"O Rei da Europa. Cristiano põe o Real Madrid nas meias-finais após um prolongamento incrível" é mesmo o título do Marca, numa quarta-feira onde, por outros cantos da Europa, só as críticas às arbitragem do húngaro Viktor Kassai rivalizam com o protagonismo dado ao avançado português.

"Cristiano derrubou o Bayern. O Madrid é a primeira equipa que chega a sete semi-finais consecutivas", titula, por sua vez, o jornal madrileno As, que batiza CR7 com um novo cognome - "Cristiano é o Mister Champions".

A imprensa alemã oferece igual destaque ao avançado português, embora com críticas ao árbitro da partida. "Ronaldo destroça a esperança do Bayern. Com cinco goles no conjunto da eliminatória, o jogador do Real Madrid decidiu los quartos-de-final. No entanto embargo, o árbitro teve um papel chave no espetacular 4-2", aponta o Süddeutsche Zeitung. "O salvador Cristiano converteu-se no pesadelo do Bayern. Ronaldo sozinho eliminou o Bayern da Champions League", nota, por sua vez, o Die Welt.

Os jornais da Catalunha, próximos do Barcelona, mostram-se mais críticos. "Escândalo no Bernabéu: Kassai expulsou Vidal e deu dois golos em fora-de-jogo a Cristiano", titula o Mundo Deportivo. "Assalto histórico", escreve, por sua vez, o Sport.

Por Itália e Inglaterra, Ronaldo e Kassai também repartem o protagonismo. São exemplos os títulos da Gazzetta dello Sports, "Ronaldo e veneno", e do The Guardian "Um polémico hat-trick de Ronaldo classifica o Real Madrid".