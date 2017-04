Pub

Cristiano Ronaldo disse esta quinta-feira que nunca pensou ser o primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias, mostrando-se muito contente por ter alcançado uma nova marca histórica na sua carreira.

"É uma honra muito grande fazer 100 golos na Europa. Ontem [quarta-feira] foi um dia muito especial, com uma vitória importantíssima. Estou muito contente. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me deu de fazer uma carreira brilhante neste clube e aos meus colegas também", disse hoje o internacional português, no centro de treino de Valdebebas.

Antes de começar o treino de recuperação, Cristiano Ronaldo, que na noite de quarta-feira atingiu a marca de 100 golos nas taças europeias, ao bisar na vitória por 2-1 na visita ao Bayern Munique, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, recebeu das mãos do presidente Florentino Pérez uma camisola comemorativa da sua nova marca.

"Quando comecei a marcar golos na 'Champions' nunca pensei que ia bater este recorde. Para mim, é uma honra, porque é um número muito difícil. Estou maravilhado e muito contente", disse o avançado aos meios de comunicação do Real Madrid.

O capitão da seleção portuguesa relatou as sensações que sentiu durante o encontro com o Bayern Munique.

"Antes de subir ao relvado, pensava que ia ser um jogo complicado, que o Bayern ia entrar em força no jogo, mas depois de falharem o penálti tive a convicção de que a nossa equipa iria animar-se e que a segunda parte ia ser nossa. Marquei eu, mas poderia ter sido outro jogador", frisou.

Ronaldo qualificou ainda os golos marcados na quarta-feira: "Descreveria os golos de ontem de forma muito simples: impressionantes. Foram únicos, porque estávamos a perder e era muito complicar 'remontar'. Fizemo-lo uma vez mais e, depois de marcar dois golos, fiquei contentíssimo por ajudar o Real Madrid a ganhar. Oxalá haja outro 'bis' no [estádio] Bernabéu".

O português anteviu também o encontro da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, considerando que o trabalho não está feito.

"Temos uma pequena vantagem e espero que os adeptos estejam connosco e nos ajudem, porque vai ser uma batalha complicada. Espero que o Real Madrid ganhe e que passemos às meias-finais. Sabemos que abril é um mês complicado, decisivo e vejo a equipa bem. O 'mister' [Zinedine Zidane] fez uma boa gestão, rodou o plantel e estamos preparados para a reta final", concluiu.

