Merengues empataram em casa com o Las Palmas 3-3 mas as coisas estiveram muito feias, pois a equipa das Canarias chegou a estar a vencer por 3-1. Barcelona comanda à condição

Grande desilusão no Santiago Bernabéu com o Real Madrid a não conseguir responder à goleada imposta pelo Barcelona ao Sporting Gijón (6-1). Os merengues precisavam de vencer para continuarem na liderança e as coisas até começaram bem com Isco a fazer o 1-0 logo aos oito minutos.



Porém, o Las Palmas respondeu célere com um golo de Tanausu numa altura em que as bancadas do Bernabéu ainda aplaudiam o golo de Isco.



A segunda parte foi muito mais movimentada e começou logo com a expulsão de Bale. De repente o Las Palmas marca dois golos entre os 56 e os 59 minutos marcados, respetivamente, por Viera e Boateng, o ganês que não chegou a acordo para se vincular ao Sporting no início da passada temporada.



Nos 20 minutos seguintes seguiu-se a um esbanjar de oportunidades por parte do Las Palmas que perdeu uma oportunidade histórica para golear. E quem falha habilita-se a sofrer e foi o que aconteceu com o Las Palmas que sofreu com a veia goleadora de Ronaldo que entre os 86' e os 88' marcou por duas vezes, a primeira de penálti e a segunda num cabeceamento imparável.



O Real Madrid tem agora menos um ponto que o Barcelona e também menos um jogo, que falta por fazer diante do Celta de Vigo, uma partida de difícil realização enquanto as duas formações continuarem nas provas europeias.