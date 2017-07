Pub

Craque português subiu ao relvado antes do início do jogo entre as equipas de Scolari e Villas-Boas.

Mesmo sem ter jogado, Cristiano Ronaldo foi a grande figura do jogo-cartaz da jornada deste fim de semana da Liga chinesa, entre o Shanghai SIPG, de André Villas-Boas, e o Guangzhou Evergrande, de Luiz Felipe Scolari, que terminou empatado 2-2.

Expliquemos: o craque português, que está em terras orientais num misto de viagem de negócios e lazer, assistiu ao vivo a este encontro e a 15 minutos do seu início subiu ao relvado, na companhia de Ricardo Carvalho, tendo recebido a ovação da tarde, levando à loucura os 55 mil espectadores presentes no estádio.

O Guangzhou adiantou-se no marcador aos 51 minutos, por Alan, mas Lei Wu fez a igualdade aos 57'. Aos 70', Hanchao Yu voltou a adiantar a equipa de Scolari, mas Lei Wu bisou aos 86' e estabeleceu o resultado final.

Depois deste empate, a formação de Luiz Felipe Scolari mantém a liderança no campeonato, continuando com um ponto de avanço sobre a equipa de André Villas-Boas.