Pub

Sir Alex Ferguson acredita que o domínio do futebol espanhol na Europa pode acabar à medida que as principais estrelas do campeonato envelhecerem

O domínio nos últimos anos do futebol espanhol na Liga dos Campeões tem sido motivo de discussão em Inglaterra, um pais que vê as suas equipas falharem ano atrás de ano a final da prova rainha da Europa, enquanto os clubes espanhóis vão vencendo inclusive na Liga Europa.

Alex Ferguson acredita que se trata apenas de um ciclo e que acabará quando as principais estrelas - Lionel Messi e Cristiano Ronaldo - se reformarem. "O seu sucesso é cíclico, se formos a ver na década de 90 foi o AC Milan, na de 70 o Ajax, Bayern e também nos anos 80 o Liverpool. Inglaterra também teve o seu sucesso com seis equipas a chegarem às meias-finais, o nosso United esteve em três finais em quatro anos...Agora o domínio está na Espanha, não há duvidas. Mas como em todos os ciclos existe um fim, Ronaldo irá envelhecer, Messi também envelhecerá, como poderão substitui-los?".