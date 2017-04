Pub

Português bisou em Munique (2-1), esta quarta-feira, e chegou aos 100 golos nas competições europeias, marca jamais alcançado por um jogador.

Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias e não entende quem duvida das suas capacidades. "Não sei quem duvida de mim. É um número pequeno [de pessoas]. As pessoas que me seguem, os meus fãs e quem acredita no Cristiano não têm dúvidas. O trabalho está a ser bom, preparei-me para estar bem no último mês e meio e as coisas têm saído bem", disse o internacional português à Bein Sports, após chegar ao golo 100 na Europa.

O português já não marcava há quatro jogos. Mas, esta quarta-feira, em Munique fez os dois golos que do triunfo do Real sobre o Bayern Munique (2-1), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions. Arturo Vidal tinha adiantado os bávaros antes da remontada promovida por CR7.

"Não é fácil jogar assim contra o Bayern. Estávamos a perder, por 1-0, na primeira parte, estávamos com más sensações e recuperámos. Jogámos muito bem, marcámos cedo e a vitória foi merecida", defendeu Ronaldo, elogiando também a exibição do guarda-redes Manuel Neuer, a quem culpou por o Real Madrid não ter conseguido fazer mais golos: "Caso não tivesse tido uma noite assim, poderíamos ter marcado mais."