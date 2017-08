Pub

O Real Madrid é o clube mais representado nos 24 candidatos ao prémio que será atribuído pela FIFA

Cristiano Ronaldo é o único futebolista português da lista de 24 candidatos ao prémio The Best atribuído pela FIFA ao melhor jogador do mundo de 2017.

A lista é dominada pelo campeão europeu Real Madrid, com tem sete jogadores. De resto, não há nenhum nomeado que jogue fora das cinco principais ligas europeias: Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França.

O vencedor será conhecido a 23 de outubro, sendo que a votação decorrerá entre 21 de agosto a 7 de setembro. Os três finalistas serão conhecidos em meados de setembro, sendo Ronaldo o grande favorito a ser coroado melhor do mundo.

Eis a lista dos 24 nomeados:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão - Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Itália - Juventus/AC Milan)

Gianluigi Buffon (Itália - Juventus)

Dani Carvajal (Espanha - Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portugal - Real Madrid)

Paulo Dybala (Argentina - Juventus)

Antoine Griezmann (França - Atlético de Madrid)

Eden Hazard (Bélgica - Chelsea)

Zlatan Ibrahimovic (Suécia - Manchester United)

Andres Iniesta (Espanha - Barcelona)

Harry Kane (Inglaterra - Tottenham)

Ngolo Kante (França - Chelsea)

Toni Kroos (Alemanha - Real Madrid)

Robert Lewandowski (Polónia - Bayern Munique)

Marcelo (Brasil - Real Madrid)

Lionel Messi (Argentina - Barcelona)

Luka Modric (Croácia - Real Madrid)

Keylor Navas (Costa Rica - Real Madrid)

Manuel Neuer (Alemanha - Bayern Munique)

Neymar (Brasil - Barcelona/Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Espanha - Real Madrid)

Alexis Sanchez (Chile - Arsenal)

Luis Suarez (Uruguai - Barcelona)

Arturo Vidal (Chile - Bayern Munique)