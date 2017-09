Pub

Os quatro troféus conquistados vão obrigar o clube merengue a desembolsar uma pequena fortuna para jogadores e técnicos

Costuma dizer-se que não há almoços grátis. Em Madrid, o problema não são os almoços mas o conjunto de troféus que a equipa conquistou na época passada: quatro no total, que incluem a Liga espanhola, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, além do inédito bis na versão atual da Liga dos Campeões.

Pois bem, a "fatura" chegou à mesa de Florentino Pérez e não é nada simpática - 70 milhões de euros, que o presidente do clube não se importará certamente de pagar com agrado, dada a temporada vitoriosa do clube.

Segundo revela o jornal Marca, se nem tudo vai para o futebol (há uma pequena parcela destinada ao basquetebol merengue, que levantou uma Taça), o certo é que o plantel da equipa de futebol será naturalmente o grande beneficiado com a distribuição do valor, cuja divisão se fará por 30 elementos, independentemente do número de minutos que cada um tenha jogado e conforme ficou estipulado no início da temporada transata entre a direção e os capitães de equipa. O que significa um valor à volta de pouco mais de dois milhões de euros brutos por cabeça para CR7 e companhia, isto embora os jovens da cantera utilizados na prova e os diversos técnicos que trabalham com a equipa também tenham sido contemplados.

E daqui a um ano, Pérez ainda poderá ter de pagar mais, uma vez que o Real vai lutar por mais quatro competições, depois de já ter conseguido vencer as duas Supertaças que disputou, num total de seis.

De qualquer forma, os custos do êxito são muito inferiores aos benefícios do mesmo. Só em receitas da Champions, os merengues receberam qualquer coisa como 80 milhões de euros, não sendo de estranhar que as contas registem um novo superavit, graças a receitas que superaram os 650 milhões de euros. É que nem no capítulo transferências o Real ficou a perder: as vendas renderam 131 milhões (80 deles por Morata), enquanto as aquisições se ficaram pelos 42,5 milhões, número invulgarmente baixo para o que é tradição na casa blanca.

"Questão absurda"

Mas se Cristiano Ronaldo vai embolsar a referida pequena fortuna pelos êxitos da época passada - para os quais contribuiu decisivamente -, não terá, por seu turno, qualquer aumento salarial, isto segundo Florentino Pérez confidenciou numa entrevista ao programa El Larguero, da Cadena SER.

"É um absurdo. Ele é o melhor do mundo mas eu não sei quanto ganham os outros", afirmou o dirigente quando questionado sobre se CR7 teria pedido mais dinheiro para ficar, negando inclusivamente que o craque português quisesse sair do Real - isto apesar das informações, entretanto divulgadas, de que o capitão da seleção nacional tinha tudo acertado para voltar ao Manchester United caso o francês Mbappé, que acabou no PSG, ingressasse nos blancos.

"Não sei o que aconteceu. Ele estava irritado com a questão do fisco, toda a gente fica aborrecida com os temas fiscais. A mim não deu qualquer explicação. Depois de ser ouvido, teve a Taça das Confederações e logo a seguir foi de férias", acrescentou Florentino Pérez.