Atuais campeões europeus venceram em Munique por 2-1, bis do madeirense, mas sofreram muito, pois quando estavam a perder os bávaros falharam um penálti. At. Madrid com magra vantagem frente ao Leicester

Enorme resultado do Real Madrid no Allianz Arena com uma recuperação estrondosa depois de ter sofrido muito nos primeiros 45 minutos. Os merengues até viram os bávaros, com Renato Sanches no banco a tempo inteiro, adiantarem-se no marcador por intermédio de Vidal, isto já depois de Benzema ter atirado uma bola desviada por Neuer para a barra.



O ponto de viragem dar-se-ia em cima do intervalo depois de Vidal ter desperdiçado um penálti, mal assinalado por braço inexistente de Carvajal.



No segundo tempo, então, os campeões europeus puxaram dos créditos e deram a volta. Primeiro por Ronaldo no segundo minuto da segunda parte, após centro de Carvajal, depois pelo mesmo Ronaldo a passe de Asensio. Uma noite mágica para o capitão da seleção nacional, que tornou-se o primeiro a fazer 100 golos nas provas europeias, seguido de Messi (97) e Raul (76).



Entre os dois golos merengues, o Bayern ficou reduzido a dez devido à expulsão do espanhol Javi Martínez que viu o segundo amarelo por falta sobre... Ronaldo.



No outro encontro iniciado à mesma hora, o Atlético de Madrid recebeu e bateu o Leicester com um golo de penálti de Griezmann.