O melhor jogador do mundo traçou, em entrevista à FIFA, um dos objetivos para este ano de 2017

O avançado Cristiano Ronaldo afirmou esta terça-feira que um dos objetivos para este ano passa por conquistar a Taça das Confederações com a seleção portuguesa, um feito que será "difícil de alcançar".

"Vai ser a primeira vez que Portugal vai competir na Taça das Confederações e vai ser fantástico. Obviamente, sonho ganhar esse troféu, mas todos sabemos que vai ser difícil. Vamos defrontar grandes equipas, mas no futebol tudo pode acontecer", afirmou Cristiano Ronaldo, em entrevista ao site oficial da FIFA.

Um dia depois de ter conquistado o prémio de melhor jogador, o capitão da seleção das quinas lembrou a final do Euro2016 e confessou que estava "muito nervoso" durante o encontro, sobretudo depois de ter sido substituído devido a lesão, ainda na primeira parte.

"Acho que o comportamento fala por mim. As imagens não mentem. As pessoas viram que estava muito nervoso. Foi um dia glorioso para Portugal", contou o jogador português, acrescentando que está nos seus planos seguir a carreira de treinador quando pendurar as botas.

Ronaldo voltou a apontar 2016 como o melhor ano da sua vida desde que começou a jogar futebol e realçou a conquista do Europeu com a seleção portuguesa.

"Foi o topo da minha carreira. Não quero desvalorizar os outros troféus, mas foi especial por ser o primeiro título de sempre de Portugal", reforçou o avançado.