O antigo craque brasileiro considera que este trio "marca a diferença"

A antiga 'estrela' do futebol mundial Ronaldinho Gaúcho afirmou hoje esperar que Neymar ascenda ao 'trono' quando Cristiano Ronaldo e Lionel Messi baixarem um pouco o seu nível.

"Acredito que [Neymar] vai estar entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi outra vez", disse o antigo craque brasileiro acerca da eleição do prémio The Best atribuído pela FIFA a 23 de outubro, para melhor futebolista de 2017.

Para Ronaldinho Gaúcho existem muitos bons jogadores em todo o mundo, mas considera que este trio "marca a diferença" e expressa o desejo, como brasileiro, que seja Neymar a ascenda ao 'trono' quando Ronaldo e Messi baixarem um pouco de nível.

