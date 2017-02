Pub

O Inter perdeu hoje por 3-1 em casa com a Roma, para o campeonato italiano de futebol, enquanto os 'lobos' continuam no 2.º posto, a sete pontos da Juventus.

Quanto ao Inter, atrasa-se um pouco na 'corrida' aos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões e cai para sexto.

No estádio Giuseppe Meazza, os romanos chegaram ao 2-0, com um bis do belga Nainggolan, aos 12 e 46, antes que o argentino Mauro Icard fizesse o golo dos locais, aos 81 minutos.

O jogo, da 26.ª jornada da Serie A, ainda teria mais um golo, apontado por Perotti, de grande penalidade, aos 85 minutos.

João Mário foi titular neste desaire do Inter e jogou até ao minuto 80, para ser substituído pelo argentino Banega.

O Inter desce a sexto no campeonato, com 48 pontos.

Na luta pelo quarto lugar, o grande beneficiado da ronda é a Atalanta, que sábado derrotou o Nápoles. A equipa de Bérgamo é agora quarta, com 51 pontos, mais um que a Lazio (que bateu a Udinese, por 1-0) e três que o Inter.

A subir, e a um ponto apenas do sexto lugar do Inter, está o AC Milan, hoje vencedor no terreno do Sassuolo por 1-0.

O Cagliari, com Bruno Alves na equipa, foi a Crotone vencer por 2-1, subindo ao 12.º lugar da competição. Quanto à Sampdoria, equipa em que joga o luso Bruno Fernandes, empatou 1-1 em Palermo, mantendo o 10.º lugar.

Ainda hoje, terminou com um empate a 1-1 o Génova - Bolonha e o Chievo ganhou por 2-0 na receção ao Pescara.