A equipa romana onde atua o português Mário Rui (titular) venceu o Palermo por 3-0 em jogo da 28ª jornada da Liga italiana

A Roma manteve este domingo o segundo lugar na Liga italiana de futebol, ao vencer no terreno do Palermo, por 3-0, em jogo da 28.ª jornada, com golos de El Shaarawy, Edin Dzeko e Bruno Peres.

Com Mário Rui a tempo inteiro, a formação romana chegou à vantagem aos 22 minutos, por El Shaarawy, sentenciando o encontro na segunda parte, aos 76, pelo suplente Dzeko, e aos 90+1, por Bruno Peres.

A Roma soma agora 62 pontos, permanecendo a oito da líder e pentacampeã Juventus, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto o Palermo segue no 18.º e antepenúltimo posto, já na zona de despromoção, com 15.

A 'vecchia signora', que derrotou o AC Milan, por 2-1, na sexta-feira, recebe o FC Porto na terça-feira, depois de ter vencido por 2-0 no Estádio do Dragão, no jogo da primeira mão, manteve a vantagem, nomeadamente para o Nápoles.

Os napolitanos venceram por 3-0 na receção ao Crotone, com dois golos de Lorenzo Insigne, um na conversão de uma grande penalidade, no seu 200.º jogo pelo Nápoles, e um do o belga Dries Mertens.

Em Milão, o Inter impôs uma pesada derrota a uma das surpresas da prova, com os argentinos Mauro Icardi e Ever Banega em destaque, ambos com um 'hat-trick'. Desde 10 de setembro de 1933, que dois jogadores do Inter não marcavam três golos no mesmo jogo, feito então alcançado por Meazza e Demaria.

Com golos aos 17, 23 (grande penalidade) e 26 minutos, Icardi conseguiu o 'hat-trick' mais rápido de um jogador do Inter desde 26 de outubro de 1947, quando Benito Lorenzi precisou de 18 para festejar três golos.

Banega, que foi substituído por João Mário aos 70 minutos, marcou aos 31, 34 e 68 minutos, e ainda fez a assistência para Roberto Gagliardini (52), tendo o suíço Remo Freuler reduzido para a Atalanta, aos 42 minutos.

Com este triunfo, o Inter subiu ao quatro lugar, com 54 pontos, a quatro pontos do Nápoles, que ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões, e com mais um do que a Lazio, que recebe o Torino, na segunda-feira.

A Atalanta, uma das surpresas da liga italiana esta época, caiu para o sexto lugar, já fora dos postos de qualificação europeia, com 52 pontos.

A Fiorentina, treinada pelo português Paulo Sousa, foi salva aos 90+2 minutos, pelo croata Nikola Kalinic, que deu o triunfo por 1-0 sobre o Cagliari, que teve Bruno Alves no 'onze', seguindo o conjunto 'viola' na oitava posição, a oito pontos da zona de qualificação europeia.

O Chievo, 11.º classificado, goleou o Empoli, 17.º e primeiro acima da 'linha de água', por 4-0, a Udinese (12.ª) venceu em casa do Pescara (18.º), por 3-1, e o Bolonha (14.º) triunfou no terreno do Sassuolo (13.º), por 1-0.